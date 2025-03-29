Минобороны: В Курской области ВС РФ уверенно продвигаются к границе с Украиной

В Курской области ВС России уверенно продвигаются вперед к границе с Украиной. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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До этого в ведомстве также рассказали, что штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье.

28 марта представители Минобороны России объявили об освобождении села Гоголевка в Суджанском районе Курской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС России ведут бои вблизи Красноармейска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУСпецоперацияМинобороны РФ

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