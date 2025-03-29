Минобороны: В Курской области ВС РФ уверенно продвигаются к границе с Украиной
В Курской области ВС России уверенно продвигаются вперед к границе с Украиной. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
До этого в ведомстве также рассказали, что штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье.
28 марта представители Минобороны России объявили об освобождении села Гоголевка в Суджанском районе Курской области.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС России ведут бои вблизи Красноармейска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: В Курской области ВС РФ уверенно продвигаются к границе с Украиной
- Пушилин: ВС России ведут бои вблизи Красноармейска
- СМИ: Victoria's Secret собирается вернуться в Россию
- СМИ: В США потребовали от французской компании отказаться от политики инклюзивности
- Церемония прощания с актером Веселкиным началась в РАМТе
- Роскачество: Мошенники начали угрожать россиянам изъятием домашних животных
- Товарищеские матчи сборной РФ по футболу могут отменить в случае возвращения в Европу
- В Rutube опровергли блокировку видеохостинга в Турции
- Володин перечислил начинающие действовать с 1 апреля законы
- В Турции заблокировали видеохостинг Rutube
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru