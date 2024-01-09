Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины
В России заблокировали официальный сайт Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Причиной блокировки названо неоднократное размещение на интернет-ресурсе ПЦУ запрещенного контента. В РКН пояснили, что на сайте публиковали материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды.
Православная церковь Украины создана в 2018 году путем объединения нескольких церквей. Киев поощряет переходы храмов из юрисдикции канонической Украинской православной церкви под управление ПЦУ.
Ранее в Хмельницкой области сторонники ПЦУ захватили храм великомученика Димитрия Солунского Украинской православной церкви, напоминает «Радиоточка НСН».
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