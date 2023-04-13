Священник ПЦУ призвал молиться за Дарью Трепову

«Призываю молиться за Дарью Трепову во время Пасхального богослужения!», - написал священник.

В одной из публикаций он заявил, что Трепова «приняла мучения за свой подвиг в борьбе со злом».

Ранее Защита Дарьи Треповой не стала обжаловать решение об аресте по делу о теракте, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».