Священник ПЦУ призвал молиться за Дарью Трепову

Священник Православной церкви Украины призвал молиться за убийцу военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте. (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

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«Призываю молиться за Дарью Трепову во время Пасхального богослужения!», - написал священник.

В одной из публикаций он заявил, что Трепова «приняла мучения за свой подвиг в борьбе со злом».

Ранее Защита Дарьи Треповой не стала обжаловать решение об аресте по делу о теракте, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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