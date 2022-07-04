Росгвардия заявила о сотрудничестве наблюдателей ОБСЕ и спецслужб Украины
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области нашли документы, которые подтверждают работу наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, соответствующие документы нашли в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко. В ведомстве отмечают, что «дорогостоящее убранство дома, а точнее настоящего дворца», свидетельствует о наличии больших источников финансирования Савченко.
Помимо прочего, в доме была найдена рукописная схема мест дислокации подразделений ВС РФ в Крыму, а также на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей.
Ранее министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что миссия ОБСЕ последние восемь лет «имитировала» содействию урегулирования конфликту в Донбассе, а в реальности занималась пропагандой, напоминает Газета.Ru.
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