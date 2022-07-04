Так, соответствующие документы нашли в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко. В ведомстве отмечают, что «дорогостоящее убранство дома, а точнее настоящего дворца», свидетельствует о наличии больших источников финансирования Савченко.

Помимо прочего, в доме была найдена рукописная схема мест дислокации подразделений ВС РФ в Крыму, а также на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей.

Ранее министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что миссия ОБСЕ последние восемь лет «имитировала» содействию урегулирования конфликту в Донбассе, а в реальности занималась пропагандой, напоминает Газета.Ru.

