Росгвардия заявила о сотрудничестве наблюдателей ОБСЕ и спецслужб Украины

Сотрудники Росгвардии в Херсонской области нашли документы, которые подтверждают работу наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ОБСЕ объявила о закрытии своей миссии на Украине

Так, соответствующие документы нашли в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко. В ведомстве отмечают, что «дорогостоящее убранство дома, а точнее настоящего дворца», свидетельствует о наличии больших источников финансирования Савченко.

Помимо прочего, в доме была найдена рукописная схема мест дислокации подразделений ВС РФ в Крыму, а также на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей.

Ранее министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что миссия ОБСЕ последние восемь лет «имитировала» содействию урегулирования конфликту в Донбассе, а в реальности занималась пропагандой, напоминает Газета.Ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:ОБСЕУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры