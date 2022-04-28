ОБСЕ объявила о закрытии своей миссии на Украине

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга Шмид объявили, что позиция России не оставила иного выбора, кроме как закрыть Специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украине, сообщает пресс-служба организации.

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В сообщении говорится, что в ходе политического диалога с государствами-участниками были изучены все возможные варианты добиться продления мандата СММ, но из-за позиции РФ сделать это не удалось.

«Миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации... содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для гражданского населения», - отмечается в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, противозаконной деятельностью, сообщает RT.

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