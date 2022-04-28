ОБСЕ объявила о закрытии своей миссии на Украине

В сообщении говорится, что в ходе политического диалога с государствами-участниками были изучены все возможные варианты добиться продления мандата СММ, но из-за позиции РФ сделать это не удалось.

«Миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации... содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для гражданского населения», - отмечается в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, противозаконной деятельностью, сообщает RT.