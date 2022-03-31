Росгвардия задержала под Киевом высокопоставленного сотрудника СБУ
Военнослужащие Росгвардии задержали в Киевской области высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
Отмечается, что росгвардейцы обнаружили подозрительного мужчину, досматривая жилой дом в ходе проведения специальных адресных мероприятий под Киевом.
«Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», — цитирует сообщение ТАСС.
Предположительно, мужчина координировал работу националистических диверсионно-разведывательных групп на северо-западе Киевской области, пишет RT.
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