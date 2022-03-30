В России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.»

Спецслужба осуществила операцию совместно с МВД и Следственным комитетом. Отмечается, что группировка «М.К.У.» была создана гражданином Украины Егором Красновым под контролем украинских спецслужб для совершения терактов, массовых убийств и экстремистских преступлений.

Силовики изъяли у задержанных охотничье оружие, боеприпасы без лицензий, а также самодельное огнестрельное и холодное оружие. На электронных устройствах злоумышленников нашли переписку с Красновым, фото и видео акций, инструкции по вербовке.

