Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными

Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что задержанные передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Как говорится в сообщении, такие действия угрожали безопасности электростанции.

Украина призвала МАГАТЭ к постоянному размещению экспертов на Запорожской АЭС

Кроме того, Росгвардия также сообщила о задержании нарушителя пропускного режима, передававшего координаты передвижения колонн российской техники. Указывается, что с начала марта на станции задержано 26 нарушителей пропускного режима.

Запорожская АЭС в настоящее время находится под контролем российских военных, но управлять ею продолжает украинский «Энергоатом». На станции работают несколько тысяч украинских специалистов. Станция регулярно подвергается обстрелам, в котором стороны обвиняют друг друга.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры