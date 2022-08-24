Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными

Кроме того, Росгвардия также сообщила о задержании нарушителя пропускного режима, передававшего координаты передвижения колонн российской техники. Указывается, что с начала марта на станции задержано 26 нарушителей пропускного режима.

Запорожская АЭС в настоящее время находится под контролем российских военных, но управлять ею продолжает украинский «Энергоатом». На станции работают несколько тысяч украинских специалистов. Станция регулярно подвергается обстрелам, в котором стороны обвиняют друг друга.



