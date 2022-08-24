Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными
Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что задержанные передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Как говорится в сообщении, такие действия угрожали безопасности электростанции.
Кроме того, Росгвардия также сообщила о задержании нарушителя пропускного режима, передававшего координаты передвижения колонн российской техники. Указывается, что с начала марта на станции задержано 26 нарушителей пропускного режима.
Запорожская АЭС в настоящее время находится под контролем российских военных, но управлять ею продолжает украинский «Энергоатом». На станции работают несколько тысяч украинских специалистов. Станция регулярно подвергается обстрелам, в котором стороны обвиняют друг друга.
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