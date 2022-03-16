Росгвардия взяла без боя Каховскую ГЭС

«Местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС России успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава», — отметили в Росгвардии.

На стратегическом объекте восстанавливается «нормальная жизнь», работники ГЭС возвращаются на свои места. Через электростанцию был организован зеленый коридор для беженцев: как пояснили в Росгвардии, Каховская ГЭС — единственная переправа от Запорожья до Новой Каховки через Днепр.

