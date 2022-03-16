Росгвардия взяла без боя Каховскую ГЭС
Подразделения Росгвардии взяли под охрану Каховскую ГЭС в Херсонской области Украины. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
«Местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС России успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава», — отметили в Росгвардии.
На стратегическом объекте восстанавливается «нормальная жизнь», работники ГЭС возвращаются на свои места. Через электростанцию был организован зеленый коридор для беженцев: как пояснили в Росгвардии, Каховская ГЭС — единственная переправа от Запорожья до Новой Каховки через Днепр.
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