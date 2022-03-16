Росгвардия взяла без боя Каховскую ГЭС

Подразделения Росгвардии взяли под охрану Каховскую ГЭС в Херсонской области Украины. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Минобороны показало видео уничтожения военной техники и складов ВСУ под Черниговом

«Местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС России успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава», — отметили в Росгвардии.

На стратегическом объекте восстанавливается «нормальная жизнь», работники ГЭС возвращаются на свои места. Через электростанцию был организован зеленый коридор для беженцев: как пояснили в Росгвардии, Каховская ГЭС — единственная переправа от Запорожья до Новой Каховки через Днепр.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФРосгвардия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры