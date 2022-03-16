Минобороны показало видео уничтожения военной техники и складов ВСУ под Черниговом

Как отметили в ведомстве, на видео показано применение беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» для корректировки огня артиллерии.

В ходе выполнения огневой задачи артиллерия Вооруженных сил РФ точным попаданием уничтожила совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также до 20 единиц вооружения и военной техники, пишут Известия.

