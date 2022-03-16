Минобороны показало видео уничтожения военной техники и складов ВСУ под Черниговом
Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области.
Как отметили в ведомстве, на видео показано применение беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» для корректировки огня артиллерии.
В ходе выполнения огневой задачи артиллерия Вооруженных сил РФ точным попаданием уничтожила совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также до 20 единиц вооружения и военной техники, пишут Известия.
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