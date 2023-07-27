Росгвардейцы ликвидировали схрон с боеприпасами в Херсонской области

Он был обнаружен в 500 метрах западнее поселка Чаплынка и находился в зарослях травы. Было уничтожено пять гранат Ф-1, две мины калибра 120 мм.

После осмотра выяснилось, что боеприпасы непригодны для дальнейшего использования. Было принято решение об их уничтожении.

Российские силовики обнаружили в Херсонской области схрон с артиллерийскими боеприпасами. Его нашли в лесополосе в районе села Новокиевка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

