Росгвардейцы ликвидировали схрон с боеприпасами в Херсонской области

Сотрудники Росгвардии нашли и ликвидировали схрон с боеприпасами в Херсонской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на «МВД-Медиа».

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Он был обнаружен в 500 метрах западнее поселка Чаплынка и находился в зарослях травы. Было уничтожено пять гранат Ф-1, две мины калибра 120 мм.

После осмотра выяснилось, что боеприпасы непригодны для дальнейшего использования. Было принято решение об их уничтожении.

Российские силовики обнаружили в Херсонской области схрон с артиллерийскими боеприпасами. Его нашли в лесополосе в районе села Новокиевка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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