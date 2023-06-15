Глава МАГАТЭ заявил, что воды в пруду для охлаждения Запорожской АЭС достаточно
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам осмотра Запорожской АЭС заявил, что ситуация на станции серьезная. По его словам, после разрушения плотины Каховской ГЭС есть реальные последствия, но были «предприняты ряд мер для стабилизации ситуации».
Воды в пруду для охлаждения атомной станции на данный момент достаточно для ее безопасной работы, сказал Гросси по итогам визита на ЗАЭС. Он считает, что принятие дополнительных мер не требуются, передает «Интерфакс».
Он добавил, что специалисты МАГАТЭ продолжат оценивать состояние станции.
Советник главы контролирующего станцию «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что расход воды из пруда небольшой, так как станция работает в ограниченном режиме. Также он сообщил, что была проведена дополнительная гидроизоляция. В случае необходимости, по его мнению, можно будет воспользоваться переносными насосными станциями или артезианскими скважинами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев заявил, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в НАТО
- Глава СПЧ Фадеев: Если россияне выступят за смертную казнь, я промолчу
- В Москве мужчина залез на конструкции Крымского моста
- Рогов заявил о фактическом прекращении существования Каховского водохранилища
- Песков рассказал о будущем выступлении Путина на ПМЭФ
- Ребенок умер после отравления в нижегородском детском лагере
- Подоляк заявил, что план Украины включает убийство максимального числа россиян
- Песков: Подоляк в силу должности вряд ли может знать, началось ли контрнаступление
- Глава МАГАТЭ заявил, что воды в пруду для охлаждения Запорожской АЭС достаточно
- Хинштейн заявил, что блокировать YouTube в России ещё рано
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru