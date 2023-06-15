Глава МАГАТЭ заявил, что воды в пруду для охлаждения Запорожской АЭС достаточно

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам осмотра Запорожской АЭС заявил, что ситуация на станции серьезная. По его словам, после разрушения плотины Каховской ГЭС есть реальные последствия, но были «предприняты ряд мер для стабилизации ситуации».

Воды в пруду для охлаждения атомной станции на данный момент достаточно для ее безопасной работы, сказал Гросси по итогам визита на ЗАЭС. Он считает, что принятие дополнительных мер не требуются, передает «Интерфакс».

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Он добавил, что специалисты МАГАТЭ продолжат оценивать состояние станции.

Советник главы контролирующего станцию «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что расход воды из пруда небольшой, так как станция работает в ограниченном режиме. Также он сообщил, что была проведена дополнительная гидроизоляция. В случае необходимости, по его мнению, можно будет воспользоваться переносными насосными станциями или артезианскими скважинами.

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ФОТО: РИА Новости
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