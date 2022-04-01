«Росатом» и МАГАТЭ обсудили работу атомных объектов на Украине
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что вопрос обеспечения ядерной и физической безопасности стал ключевой темой переговоров с главой Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси, сообщает пресс-служба госкорпорации.
По его словам, на встрече в Калининграде российская сторона подтвердила приверженность ключевым принципам безопасности и готовность оказывать Агентству всеобъемлющую поддержку.
Он отметил, что задача «Росатома» - обеспечить МАГАТЭ полной информацией о происходящих событиях и оказать содействие в безопасной работе украинских атомных объектов, дать возможность специалистам и персоналу станций исполнять свои обязанности.
Рафаэль Мариано Гросси, в свою очередь заявил, что главная цель и задача - «продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии».
«Мы осознаем важность совместной работы МАГАТЭ, России и Украины в обеспечении ядерной безопасности, даже в этих очень сложных обстоятельствах. Это необходимо для того, чтобы сохранить нулевой шанс ядерных аварий», - подчеркнул он.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения на должном уровне безопасности ядерных объектов на Украине в условиях спецоперации, сообщает RT.
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