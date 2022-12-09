Рогозин заявил об обстреле автомобиля, в котором он находился

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ему пришлось покинуть автомобиль из-за обстрела со стороны ВСУ на Угледарском направлении.

Рогозин заявил о важности возвращения Киева

«Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела», - написал он в своем Telegram-канале.

Рогозин отметил, что до места назначения представителям «Царских волков» пришлось добираться пешком, после чего они пообщались с военнослужащими.

Ранее бывший глава «Роскосмоса» заявил, что возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации на Украине. Он отмечал, что группа называется «Царские волки». Она действует как добровольческое подразделение, оказывая силам Луганской и Донецкой народных республик военно-техническую поддержку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияУкраинаДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры