Рогозин заявил об обстреле автомобиля, в котором он находился
Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ему пришлось покинуть автомобиль из-за обстрела со стороны ВСУ на Угледарском направлении.
«Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела», - написал он в своем Telegram-канале.
Рогозин отметил, что до места назначения представителям «Царских волков» пришлось добираться пешком, после чего они пообщались с военнослужащими.
Ранее бывший глава «Роскосмоса» заявил, что возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации на Украине. Он отмечал, что группа называется «Царские волки». Она действует как добровольческое подразделение, оказывая силам Луганской и Донецкой народных республик военно-техническую поддержку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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