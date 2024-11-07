Наемник из Новой Зеландии заочно предстанет перед судом в Курской области

Следствие полагает, что 36-летний иностранец прибыл на территорию Украины в апреле 2022 года, где стал членом наемнической группировки «Темные ангелы» и принял участие в боевых действиях против мирных жителей и подразделений российской армии. За свои деяния он ежемесячно получал денежные средства, эквивалентные 450 тысячам рублей.

Кроме того, наемник вторгся в Курскую область в августе 2024 года в составе подразделения ВСУ. О’Брайена объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что среди наемников, которых обезвредили в Брянской области, были граждане США, Польши и Канады. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

