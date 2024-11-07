Наемник из Новой Зеландии заочно предстанет перед судом в Курской области

Гражданин Новой Зеландии Джордан О’Брайен заочно предстанет перед Курским областным судом по обвинению в наемничестве. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Белорусского наемника заочно осудят за боевые действия на стороне ВСУ

Следствие полагает, что 36-летний иностранец прибыл на территорию Украины в апреле 2022 года, где стал членом наемнической группировки «Темные ангелы» и принял участие в боевых действиях против мирных жителей и подразделений российской армии. За свои деяния он ежемесячно получал денежные средства, эквивалентные 450 тысячам рублей.

Кроме того, наемник вторгся в Курскую область в августе 2024 года в составе подразделения ВСУ. О’Брайена объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что среди наемников, которых обезвредили в Брянской области, были граждане США, Польши и Канады. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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