«Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта», — заявил Моррис.



Он считает, что новость не получит широкого распространения из-за внимания к конфликту на Ближнем Востоке.

Ранее российские средства ПВО пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России с применением противокорабельной ракеты «Нептун», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



