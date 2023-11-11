Журналист Морис шокирован ударом по ВСУ в Запорожье
Американский журналист Клейтон Моррис поражен уничтожением высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате ракетного удара ВС РФ. Российская операция прошла во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье, уточняет РИА Новости.
«Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта», — заявил Моррис.
Он считает, что новость не получит широкого распространения из-за внимания к конфликту на Ближнем Востоке.
Ранее российские средства ПВО пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России с применением противокорабельной ракеты «Нептун», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru