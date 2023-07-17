Рогов заявил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области
Киев усилил группировку на васильевском направлении в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, активность украинской армии замечена в районе села Пятихатки. ВСУ провели ротацию подразделений, их укрепление и усиление, отметил Рогов.
«Данные действия говорят о том, что на этом направлении в ближайшее время может резко возобновиться интенсивность боевых действий», - сказал глава движения в беседе с РИА Новости.
Обозреватель телеканала Sky News Шон Белл ранее заявил, что на Западе растет усталость от конфликта на Украине.
Член Палаты представителей от Республиканской партии Майкл Маккол в интервью телеканалу CBS News высказал мнение, что у ВСУ не хватает оружия для успешного наступления. По его мнению, США следовало еще год назад предоставить Украине то, что она получает сейчас, передает «Радиоточка НСН».
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