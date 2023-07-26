Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра в Запорожской области

В Запорожской области укреплена линия обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он отметил, что есть «риск преступных действий со стороны режима Зеленского».

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До этого глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил, что украинские войска в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра.

При этом любое скопление транспорта и личного состава ВСУ становится целью российской авиации, поэтому в случае попытки форсировать Днепр украинские силы понесут большие потери, заявил военкор Александр Сладков «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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