Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области
На нескольких участках фронта в Запорожской области активизировались бои военнослужащих России с Вооруженными силами Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
Бои идут в Работино. Также столкновения активизировались со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки.
Кроме того, по словам Рогова, оживление произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись вперед в юго-западной части села Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области
- Роскомнадзор заявил о начале проверки из-за сбоя в Telegram
- Стоимость биткоина превысила $67 тысяч
- Шольц вновь заявил, что выступает против передачи Киеву ракет Taurus
- Трамп назвал «большой победой для Америки» решение Верховного суда
- Дети погибли в запертом доме при пожаре на Алтае
- Бывшие топ-менеджеры Twitter потребовали от Маска $128 миллионов
- Кличко назвал увольнение Залужного огромной ошибкой Зеленского
- В Сингапуре заявили об участии американских F-35 в миссиях на Украине
- Актер из «Улиц разбитых фонарей» Георгий Николаев умер в 53 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru