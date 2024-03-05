Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области

На нескольких участках фронта в Запорожской области активизировались бои военнослужащих России с Вооруженными силами Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

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Бои идут в Работино. Также столкновения активизировались со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки.

Кроме того, по словам Рогова, оживление произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись вперед в юго-западной части села Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраинаЗапорожье

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