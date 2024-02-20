«Маск, штурм и Пентагон»: Рогов рассказал, как Россия использует терминалы Starlink

Трофейные Starlink изучаются российскими специалистами после взятия вражеских позиций и используются «в частном порядке», заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН. Он отметил, что официально организовывать канал связи через Starlink Россия не будет из-за связи системы с ЦРУ и Пентагоном.

Украинские источники рассказали журналу Defense One, что российские силы якобы используют десятки терминалов спутниковой связи Starlink, которые официально поставляются только Украине, по всей линии фронта в зоне СВО. Терминалы спутниковой связи компании SpaceX можно отключить, однако это решение приведёт к негативным последствиям для ВСУ, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Рогов рассказал, как сегодня Starlink используются сторонами конфликта.