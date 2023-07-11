Рогов заявил о провале плана Зеленского к саммиту НАТО

План президента Украины Владимира Зеленского, который заключался в существенном продвижении ВСУ в сторону Азовского моря, провалился. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что по плану ВСУ к саммиту НАТО в Вильнюсе должны были существенно продвинуться на линии фронта с перспективой выхода к побережью Азовского моря. Однако, указал Рогов, российская армия остановила ВСУ и нанесла им огромный урон в личном составе и боевой технике.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Ранее, в конце июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что «только победа» Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Тогда он отмечал, что на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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