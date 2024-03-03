Рогов заявил о продвижении ВС РФ в юго-западной части Работино
Подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись вперед в юго-западной части села Работино в Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на главу движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
Общественник заявил, что бои за населенный пункт отличаются сверхвысокой интенсивностью. По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает в бой все новые подразделения.
«Наши их уничтожают, идут встречные атаки, инициатива в руках наших ребят», - рассказал он.
Также российские силы успешно продвигаются восточнее Работино в сторону Малой Токмачки, добавил Рогов.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что российские войска на этом направлении имеют преимущество в артиллерии. Он отметил, что у противника нет возможности должным образом защищаться, сообщает «Радиоточка НСН».
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