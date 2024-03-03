Рогов заявил о продвижении ВС РФ в юго-западной части Работино

Общественник заявил, что бои за населенный пункт отличаются сверхвысокой интенсивностью. По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает в бой все новые подразделения.

«Наши их уничтожают, идут встречные атаки, инициатива в руках наших ребят», - рассказал он.

Также российские силы успешно продвигаются восточнее Работино в сторону Малой Токмачки, добавил Рогов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что российские войска на этом направлении имеют преимущество в артиллерии. Он отметил, что у противника нет возможности должным образом защищаться, сообщает «Радиоточка НСН».

