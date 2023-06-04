Рогов заявил о попытке ВСУ прорвать фронт на запорожском направлении

Рогов уточнил, что ВСУ предприняли попытку прорыва в 12:00. Боевые действия развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка и Ровнополь.

По его словам, в атаке участвовали около двух мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, включая танки Т-72. Враг понес потери и отошел с занятых позиций, сообщил он.

«Сейчас идут активные боевые действия. Враг не прекращает попытки штурма, наши бойцы накрывают противника огнем», - добавил Рогов.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что украинские военные удерживают окраины на юго-западе Артемовска (Бахмут). 20 мая он объявил о полном освобождении города, напоминает «Радиоточка НСН».

