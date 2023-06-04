Рогов заявил о попытке ВСУ прорвать фронт на запорожском направлении
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке прорыва украинской армии на запорожском направлении. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.
Рогов уточнил, что ВСУ предприняли попытку прорыва в 12:00. Боевые действия развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка и Ровнополь.
По его словам, в атаке участвовали около двух мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, включая танки Т-72. Враг понес потери и отошел с занятых позиций, сообщил он.
«Сейчас идут активные боевые действия. Враг не прекращает попытки штурма, наши бойцы накрывают противника огнем», - добавил Рогов.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что украинские военные удерживают окраины на юго-западе Артемовска (Бахмут). 20 мая он объявил о полном освобождении города, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов заявил о попытке ВСУ прорвать фронт на запорожском направлении
- Вучич заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством
- Власти Мелитополя объяснили звук взрыва в городе
- Гладков: в Новой Таволжанке идет бой с диверсантами
- «Бесчеловечный» воинский учет. Минобороны предлагает новые технологии учета
- Столтенберг объявил о готовности Швеции стать членом НАТО
- Пригожин заявил о готовности встретиться с Зеленским
- Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв
- На акцию протеста в Варшаве вышли 500 тысяч человек
- Без вариантов. Россия собирается добиваться целей СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru