Рогов заявил о попытке ВСУ прорвать фронт на запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке прорыва украинской армии на запорожском направлении. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.

СМИ: ВСУ начали наступление на запорожском направлении

Рогов уточнил, что ВСУ предприняли попытку прорыва в 12:00. Боевые действия развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка и Ровнополь.

По его словам, в атаке участвовали около двух мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, включая танки Т-72. Враг понес потери и отошел с занятых позиций, сообщил он.

«Сейчас идут активные боевые действия. Враг не прекращает попытки штурма, наши бойцы накрывают противника огнем», - добавил Рогов.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что украинские военные удерживают окраины на юго-западе Артемовска (Бахмут). 20 мая он объявил о полном освобождении города, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:ЗапорожьеВСУУкраина

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