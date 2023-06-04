СМИ: ВСУ начали наступление на запорожском направлении
Украинская армия начала наступление между запорожским и угледарским участками фронта, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации издания, ВСУ начали наступательные действия силами бронегруппы в районе Времевского выступа. В составе подразделения действует 10 танков и другая бронетехника, а также ротная тактическая группа пехоты.
Бои завязались в районе населенных пунктов Нескучное и Приютное. Сообщается об уничтожении двух украинских танков.
Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о нехватке оружия для контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru