СМИ: ВСУ начали наступление на запорожском направлении

По информации издания, ВСУ начали наступательные действия силами бронегруппы в районе Времевского выступа. В составе подразделения действует 10 танков и другая бронетехника, а также ротная тактическая группа пехоты.

Бои завязались в районе населенных пунктов Нескучное и Приютное. Сообщается об уничтожении двух украинских танков.

Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о нехватке оружия для контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».

