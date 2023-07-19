Рогов заявил о начале нового наступления ВСУ в Запорожской области
Украинская армия начала новую наступательную операцию на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам ВСУ применяют западную бронетехнику, включая танки Leopard. Перед наступлением украинские войска провели массированную артиллерийскую подготовку, уточнил он.
Рогов сообщил, что противник пытается наступать на рубеже Работино - Вербовое. ВСУ провели ротацию и перебросили силы из резерва, рассказал глава движения.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли ранее признал, что ВСУ не удалось быстро прорвать российскую оборону. Он считает, что наступление украинской армии будет «долгим и кровопролитным», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка
- Решетников: в России есть кому создавать решения в области искусственного интеллекта
- Дорога провалилась после мощного взрыва в Йоханнесбурге в ЮАР
- Лавров: Россия никогда не откажется от целей СВО
- Трамп пожаловался на «невиданное давление» на своих юристов
- Набиуллина обозначила сроки массового внедрения цифрового рубля
- Международная федерация гимнастики допустила россиян до международных соревнований
- Рогов заявил о начале нового наступления ВСУ в Запорожской области
- Росгвардейцам могут запретить размещать в интернете фото и информацию о своей семье
- Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru