Рогов заявил о начале нового наступления ВСУ в Запорожской области

По его словам ВСУ применяют западную бронетехнику, включая танки Leopard. Перед наступлением украинские войска провели массированную артиллерийскую подготовку, уточнил он.

Рогов сообщил, что противник пытается наступать на рубеже Работино - Вербовое. ВСУ провели ротацию и перебросили силы из резерва, рассказал глава движения.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли ранее признал, что ВСУ не удалось быстро прорвать российскую оборону. Он считает, что наступление украинской армии будет «долгим и кровопролитным», передает «Радиоточка НСН».

