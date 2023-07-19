Эксперт: Запад ждет поражение в случае провала контрнаступления Украины
Украина и западные страны в случае провала контрнаступления могут быть вынуждены пойти на территориальные уступки России, сообщил The Daily Telegraph эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.
По его словам, это станет для них «сокрушительным поражением». При этом «усталость от войны начнет ощущаться, международные запасы техники и боеприпасов иссякнут, политики станут беспокоиться о бюджетах на внутренние программы в преддверии национальных выборов».
Отмечается, что контрнаступление дается тяжело украинцам. Эксперт считает, что время не на ее стороне. Активность боевых действий начнет сокращаться, поскольку морозы снижают возможность вести интенсивные бои. Это даст России больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны. В 2024 году внимание мировой общественности будет приковано к президентским выборам в США и парламентским выборам в Великобритании, заключил Кларк.
Ранее в Пентагоне заявили, что Украина несет основные потери на минных полях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru