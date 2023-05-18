Рогов заявил о ликвидации украинских диверсантов в Запорожье
18 мая 202318:41
В Запорожской области пресечена попытка проникновения в регион украинских диверсантов, они ликвидированы. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
По его словам, диверсанты были уничтожены при попытке проникновения в область.
Ранее Рогов заявил, что в Запорожье произошла перестрелка между «Азовом» и местной ОПГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru