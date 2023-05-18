Рогов заявил о ликвидации украинских диверсантов в Запорожье

В Запорожской области пресечена попытка проникновения в регион украинских диверсантов, они ликвидированы. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

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По его словам, диверсанты были уничтожены при попытке проникновения в область.

Ранее Рогов заявил, что в Запорожье произошла перестрелка между «Азовом» и местной ОПГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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