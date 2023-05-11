В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области

Он добавил, что судья не пострадал, его охранникам оказана медицинская помощь, они сейчас находятся в госпитале.

Балицкий высоко отметил работу председателя суда, отметив, что при его непосредственном участии в регионе в короткие сроки было обеспечено функционирование правосудия.

Врио губернатора добавил, что произошедшее является «очередной попыткой киевских нацистов препятствовать становлению мирной жизни» в Запорожье.

Ранее ДмитрийПесков назвал атаку беспилотников на Кремль попыткой теракта против Путина, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».