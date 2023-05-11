В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате происшествия пострадали два охранника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Он добавил, что судья не пострадал, его охранникам оказана медицинская помощь, они сейчас находятся в госпитале.
Балицкий высоко отметил работу председателя суда, отметив, что при его непосредственном участии в регионе в короткие сроки было обеспечено функционирование правосудия.
Врио губернатора добавил, что произошедшее является «очередной попыткой киевских нацистов препятствовать становлению мирной жизни» в Запорожье.
Ранее ДмитрийПесков назвал атаку беспилотников на Кремль попыткой теракта против Путина, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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