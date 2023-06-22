Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу наступления к саммиту НАТО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новую фазу контрнаступления на линии фронта в Запорожской области. Об этом заявил член Главного совета администрации региона Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что провести новую фазу контрнаступления планируется до саммита Североатлантического альянса в июле. По словам Рогова, ВСУ еще сохраняют наступательный потенциал и берегут основные резервы.
Ранее, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) идет «медленнее, чем хотелось бы». Однако, указывал он, Киев по-прежнему не готов вести с Россией переговоры о прекращении конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru