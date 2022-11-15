Рогов: Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается стабильно напряженной, однако причин для эвакуации населения нет. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Ситуация на линии фронта остается стабильно напряженной, но контролируемой», - приводит РИА Новости слова Рогова.
Он отметил, что линия обороны постоянно укрепляется, а ряды вооруженных сил пополняются.
Ранее, 12 ноября, Владимир Рогов сообщил, что Украина усиливает военную группировку на Запорожском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru