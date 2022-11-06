На севере Запорожской области возводят укрепрайоны

На севере Запорожской области появляются укрепрайоны. Их возводят, чтобы сдержать возможную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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«Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что приказ о наступлении Киев может дать до 8 ноября, чтобы попытаться снять видео начала наступления ВСУ к промежуточным выборам в американский конгресс, намеченным на вторник.

«Хозяева (президента Украины Владимира – прим. НСН) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората», — считает Рогов.

Под влиянием России находится более 70 процентов Запорожской области, Украины - город Запорожье.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска делают из города Запорожье укрепительный район, а также готовят его к уличным боям, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

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Фото: telegram.org
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