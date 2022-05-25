Рогов: Запорожская область может войти в состав России
Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации украинского региона Владимира Рогова.
Он считает, что область «должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». По словам политика, для полноценной адаптации населения понадобятся «считанные месяцы», так как местные жители «абсолютно русские по ментальности».
Глава совета отметил, что вопрос вхождения в состав РФ и воссоединения региона со своей исторической родиной будет поднят после освобождения Запорожья.
Напомним, власти Херсонщины уже готовы к вхождению региона в состав России и переходят на российское законодательство, однако совсем не спешат проводить референдум, как это было в 2014 году в Крыму.
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