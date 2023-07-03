Рогов: ВСУ ввели резервы на Ореховском участке

Украинские войска перебрасывают резервы на Ореховском участке линии фронта, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он отметил, что идут интенсивные бои, российские силы отражают попытки штурма со стороны ВСУ.

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По его словам, украинские войска начали активное наступление на участке и подошли к первой линии обороны российской армии. На ореховском направлении сейчас «очень горячо», подчеркнул руководитель движения.

ВСУ планировали воспользоваться нестабильной ситуацией в России из-за мятежа, но не успели, заявил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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