Рогов: ВСУ в Запорожье применили волновой формат атак
Подразделения украинской армии на запорожском фронте применили новую тактику, рассказал в беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские силы применили волновой формат атак, рассчитывая вклиниться вглубь российской обороны. Воздушно-космические силы сдерживают натиск противника, отметил он.
«На смену одной группе тут же на убой бросается следующая и так дальше», - объяснил Рогов.
Газета Washington Post сообщила, что ВСУ лишились значительного количества техники, предназначенной для контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».
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