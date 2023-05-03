«Практически конец»: в США заявили о скором завершении конфликта на Украине

Конфликт на Украине практически завершился, написал американский правозащитник Аджаму Барака на своей странице в Twitter (заблокированная в РФ соцсеть).

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Барака полагает, что контрнаступление ВСУ станет последним эпизодом конфликта на Украине. По его мнению, Киев не сможет достичь успеха.

«Все это знают, кроме американцев», - отметил правозащитник.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 мая сообщил о фактическом начале контрнаступления ВСУ. Предприниматель не исключил, оно перейдет в активную фазу уже в ближайшие дни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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