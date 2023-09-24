Рогов: ВСУ сосредоточатся на попытках захватить Запорожскую АЭС
С наступлением холодной погоды Вооруженные силы Украины (СУ) будут пытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое предположение в беседе с РИА Новости высказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его мнению, хорошая погода может продержаться еще месяц. ВСУ продолжат бросать резервы в атаку на ореховском направлении, считает Рогов.
«Но с приходом дождливой и холодной погоды они намерены сменить свою стратегию и сосредоточиться на форсировании Днепра с целью захвата Запорожской АЭС», - сказал он.
Глава Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что украинские военные не наносят удары непосредственно по ЗАЭС, опасаясь ответа со стороны России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru