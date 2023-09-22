Рогов: ВСУ перебрасывает резервы под Работино, копя силы для нового наступления
Командование ВСУ перебрасывает стратегические резервы на ореховское направление под село Работино в Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, ВСУ копят силы для третьей волны наступления и будут пытаться просочиться в первую линию российской обороны. Рогово отметил, что в район уже переброшено 11 украинских бригад.
При этом он отметил, что украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов. Основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки, потери ВСУ исчисляются тысячами, говорил Рогов «Радиоточке НСН».
Рогов считает, что село Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во «второй Артемовск» (украинское название Бахмут).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минэнерго рассказали о проработке мер стабилизации цен на топливо
- Песков: Россия будет продолжать СВО, чтобы выполнить поставленные задачи
- МИД: Заявления главы Южной Кореи Юн Сок Еля наносят ущерб отношениям с РФ
- КНР и Сирия установили отношения стратегического партнерства
- Медведев: Ближайшие союзники не считают Украину равноценным партнером
- Состоялся телефонный разговор Путина с Бердымухамедовым
- Рогов: ВСУ перебрасывает резервы под Работино, копя силы для нового наступления
- Продюсерские центры Москвы начали обучение студентов ведущих российских университетов
- Терапевт Ярцева раскрыла секреты долголетия японцев
- ПВО уничтожила ракету и беспилотники ВСУ у западного побережья Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru