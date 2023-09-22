Рогов: ВСУ перебрасывает резервы под Работино, копя силы для нового наступления

При этом он отметил, что украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов. Основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки, потери ВСУ исчисляются тысячами, говорил Рогов «Радиоточке НСН».

Рогов считает, что село Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во «второй Артемовск» (украинское название Бахмут).

