Рогов: ВСУ перебрасывает резервы под Работино, копя силы для нового наступления

Командование ВСУ перебрасывает стратегические резервы на ореховское направление под село Работино в Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ копят силы для третьей волны наступления и будут пытаться просочиться в первую линию российской обороны. Рогово отметил, что в район уже переброшено 11 украинских бригад.

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При этом он отметил, что украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов. Основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки, потери ВСУ исчисляются тысячами, говорил Рогов «Радиоточке НСН».

Рогов считает, что село Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во «второй Артемовск» (украинское название Бахмут).

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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