Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав РФ

Украина может вернуться к «границам 1991 года», если войдет в состав России в качестве нового округа. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», слова которого приводит РИА Новости.

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Так он прокомментировал выступление украинского президента Владимира Зеленского в ООН, когда тот озвучил два пункта для прекращения боевых действий на Украине.

По словам Рогова, Зеленский, ставя условия по прекращению боевых действий, не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН. Он подчеркнул, что «заигранные концерты» никто не смотрит.

Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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