Рогов: ВСУ отступили на ореховском направлении
Российские силы отразили атаку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ситуация в районе населенного пункта Работино на ореховском направлении находится под контролем. Подразделения ВСУ отступили на исходные позиции, уточнил он.
«Очередная разведка боем. Спасибо, ребята!» - написал Рогов.
Ракетные удары России ликвидировали запасы украинской армии, сообщил портал Military Watch Magazine. Издание констатировало, что шансы ВСУ на успех резко снизились, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru