Рогов: ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища

Днем ранее военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Серый» рассказал, что украинские силы прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховкой ГЭС. По его словам, ВСУ ведут разведку с воздуха, обстреливают территорию разрушенной станции из минометов, запускают дроны.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов, передает «Радиоточка НСН».

