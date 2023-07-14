Рогов: ВСУ не оставили планы форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища
Украинские войска все еще планируют форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, в связи с этим сегодня береговая линия бывшего водохранилища нуждается в особом обеспечении безопасности.
Днем ранее военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Серый» рассказал, что украинские силы прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховкой ГЭС. По его словам, ВСУ ведут разведку с воздуха, обстреливают территорию разрушенной станции из минометов, запускают дроны.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов, передает «Радиоточка НСН».
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