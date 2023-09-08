Рогов: ВСУ истощили резервы в Запорожской области и воюют по принципу карусели

Украинские войска истощили свои резервы, которые должны были использовать в рамках контрнаступления в Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас ВСУ применяют принцип каруселей, то есть, перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта. При этом все атаки Киев оборачиваются провалом.