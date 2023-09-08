Рогов: ВСУ истощили резервы в Запорожской области и воюют по принципу карусели
Украинские войска истощили свои резервы, которые должны были использовать в рамках контрнаступления в Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, сейчас ВСУ применяют принцип каруселей, то есть, перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта. При этом все атаки Киев оборачиваются провалом.
Ранее он заявил, что украинские силы взять село Работино в Запорожской области не смогли, они превращают его в «серую зону»: под контролем ВСУ находятся северная и центральная части населенного пункта. Рогов подтвердил, что ситуация в населенном пункте сложная, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ увеличивается, но российские силы отбивают атаки противника, а украинские силы ценой сверхусилий просто превращают населенный пункт в «серую зону». До этого он говорил, что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных, передает «Радиоточка НСН».
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