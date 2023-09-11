Рогов заявил, что Работино превращается для ВСУ во «второй Артемовск»

«На смену бахмутской мясорубке, пришла работинская. Наступали — веселились, проиграли — прослезились. ... Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы», — заявил Рогов.

Как отметил эксперт, в Запорожской области основные бои сейчас проходят на линии Работино-Вербовое. Противник пытается прорваться, эти действия пресекают российские военные, артиллеристы и фронтовая авиация. Силы РФ удерживают позиции.

«Бои за Работино продолжаются. ... В среднем по 6-7 раз за день противник пытается безуспешно прорвать нашу оборону», — указал Рогов.

Ранее глава пророссийского движения сообщил, что между селами Работино и Вербовое было уничтожено два американских БТР Stryker, напоминает телеканал «360».

Накануне в Минобороны заявили об отражении шести атак украинских штурмовых групп в районе Работина, пишет RT.

