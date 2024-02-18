Рогов: ВС РФ заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино
Российские силы продвинулись вперед на запорожском направлении, передает ТАСС со ссылкой на главу движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«За вчерашний день и сегодняшнюю ночь мы взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино», - заявил общественник.
Накануне подразделения группировки «Днепр» успешно атаковали позиции ВСУ на запорожском направлении. Российские войска уничтожили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, сообщило Министерство обороны РФ.
ВС РФ 14 февраля уничтожили украинский вертолет Ми-24 в районе Работино. Боевую машину сбили при помощи средств противовоздушной обороны.
Накануне российские силы освободили Авдеевку (ДНР). Украинские войска потеряли более 1,5 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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