Потери ВСУ в Курской области превысили 35 510 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении 200 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 35 510 военнослужащих.
Также российские войска подбили 217 танков, 152 БМП и 121 БТР, 1197 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 27 единиц инженерной и другой техники, 70 станций РЭБ и 1027 автомобилей.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны заявил, что российские силы ежедневно наращивают свой наступательный потенциал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru