Минобороны: Перехвачено и уничтожено 110 БПЛА ВСУ
20 октября 202409:02
Средства ПВО России за прошедшую ночь уничтожили 110 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Минобороны.
Это произошло над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО РФ в Раменском городском округе отражена атака беспилототного летательного аппарата Украины, который направлялся к столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru