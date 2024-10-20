Минобороны: Перехвачено и уничтожено 110 БПЛА ВСУ

Средства ПВО России за прошедшую ночь уничтожили 110 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Минобороны.

Боец ВС РФ увернулся от восьми беспилотников ВСУ за 20 минут

Это произошло над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО РФ в Раменском городском округе отражена атака беспилототного летательного аппарата Украины, который направлялся к столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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