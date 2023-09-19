Рогов: ВС РФ отбили три атаки ВСУ в районе Работино

«В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идет четвертая», - уточнил Рогов.

По его словам, у противника не получается преодолеть российскую оборонительную линию. Общественник не исключил, что ВСУ начали третью волну наступления в Запорожской области.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий ранее заявил, что третья волна украинского контрнаступления запланирована на сентябрь, передает «Радиоточка НСН».

