Рогов: ВС РФ отбили три атаки ВСУ в районе Работино

Российские силы отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе запорожского села Работино, сказал в беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Минобороны: Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

«В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идет четвертая», - уточнил Рогов.

По его словам, у противника не получается преодолеть российскую оборонительную линию. Общественник не исключил, что ВСУ начали третью волну наступления в Запорожской области.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий ранее заявил, что третья волна украинского контрнаступления запланирована на сентябрь, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияЗапорожьеУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры