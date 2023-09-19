Рогов: ВС РФ отбили три атаки ВСУ в районе Работино
Российские силы отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе запорожского села Работино, сказал в беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идет четвертая», - уточнил Рогов.
По его словам, у противника не получается преодолеть российскую оборонительную линию. Общественник не исключил, что ВСУ начали третью волну наступления в Запорожской области.
Врио губернатора региона Евгений Балицкий ранее заявил, что третья волна украинского контрнаступления запланирована на сентябрь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru