Россиян предупредили о возможной ответственности за дизлайк
В России нет отдельной уголовной или административной ответственности именно «за лайк» или «за дизлайк». Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.
По его словам, следствие рассматривает конкретный умысел, а лайк - это один из элементов поведения, которому «дают правовую оценку по конкретной статье УК или КоАП».
Что касается дизлайка, то он выражает отрицательное отношение, за счёт чего значительно хуже подтверждает умысел на поддержку публикации. Однако и в данном случае окончательная оценка «будет зависеть от совокупности обстоятельств».
«К ответственности могут привлечь... за иные действия пользователя... Сам по себе дизлайк состава не образует, но и автоматически исключать ответственность за другое противоправное поведение не может», — заключил юрист.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за лайки и иные отметки в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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