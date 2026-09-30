В Совфеде призвали НАТО серьезно отнестись к заявлению Москвы о ядерном оружии

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин обратился с призывом к Североатлантическому альянсу отнестись очень внимательно к заявлению российских дипломатов, а также представителя Кремля Дмитрия Пескова о готовности Москвы применить ядерное оружие для защиты Калининградской области. Сенатор поделился своей точкой зрения с «Лентой.ру».

Политик подчеркнул, что намерение Запада организовать блокаду Калининграда означает потенциальное вторжение на территорию России.

Россия обратилась к НАТО на фоне заявлений о блокаде Калининградской области

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Песков ранее заявил, что Москва делает все необходимое для защиты Калининградской области на фоне призывов НАТО усилить учения на границе с регионом. По словам представителя Кремля, дипломаты России напоминают горячим головам в Европе, что ядерный ответ на блокаду Калининграда установлен нормативными документами.

30 сентября стало известно, что российское посольство в Ирландии заявило о готовности Москвы использовать ядерное оружие для защиты Калининградской области.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КремльЯдерное ОружиеКалининградская Область

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