В Совфеде призвали НАТО серьезно отнестись к заявлению Москвы о ядерном оружии
Председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин обратился с призывом к Североатлантическому альянсу отнестись очень внимательно к заявлению российских дипломатов, а также представителя Кремля Дмитрия Пескова о готовности Москвы применить ядерное оружие для защиты Калининградской области. Сенатор поделился своей точкой зрения с «Лентой.ру».
Политик подчеркнул, что намерение Запада организовать блокаду Калининграда означает потенциальное вторжение на территорию России.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Песков ранее заявил, что Москва делает все необходимое для защиты Калининградской области на фоне призывов НАТО усилить учения на границе с регионом. По словам представителя Кремля, дипломаты России напоминают горячим головам в Европе, что ядерный ответ на блокаду Калининграда установлен нормативными документами.
30 сентября стало известно, что российское посольство в Ирландии заявило о готовности Москвы использовать ядерное оружие для защиты Калининградской области.
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