В Совфеде призвали НАТО серьезно отнестись к заявлению Москвы о ядерном оружии

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Песков ранее заявил, что Москва делает все необходимое для защиты Калининградской области на фоне призывов НАТО усилить учения на границе с регионом. По словам представителя Кремля, дипломаты России напоминают горячим головам в Европе, что ядерный ответ на блокаду Калининграда установлен нормативными документами.

30 сентября стало известно, что российское посольство в Ирландии заявило о готовности Москвы использовать ядерное оружие для защиты Калининградской области.

