Порошенко анонсировал наступление украинских войск «со дня на день»

Экс-президент Украины Петр Порошенко утверждает, что наступление ВСУ начнется в ближайшие дни. Об этом он заявил в интервью испанской газете Mundo.

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Наступление, по словам политика, стартует «со дня на день», при этом украинская армия будет вести атаки по разным направлениям.

Mundo отметило, что эти заявления были озвучены в ходе посещений украинских позиций Артемовска и Авдеевки.

Ранее Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о скором освобождении Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУПетр Порошенко

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