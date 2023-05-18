Порошенко анонсировал наступление украинских войск «со дня на день»
18 мая 202314:13
Экс-президент Украины Петр Порошенко утверждает, что наступление ВСУ начнется в ближайшие дни. Об этом он заявил в интервью испанской газете Mundo.
Наступление, по словам политика, стартует «со дня на день», при этом украинская армия будет вести атаки по разным направлениям.
Mundo отметило, что эти заявления были озвучены в ходе посещений украинских позиций Артемовска и Авдеевки.
Ранее Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о скором освобождении Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru