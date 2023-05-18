Порошенко анонсировал наступление украинских войск «со дня на день»

Наступление, по словам политика, стартует «со дня на день», при этом украинская армия будет вести атаки по разным направлениям.

Mundo отметило, что эти заявления были озвучены в ходе посещений украинских позиций Артемовска и Авдеевки.

Ранее Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о скором освобождении Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».