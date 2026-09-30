В Госдуме указали на препятствия Евросоюза на пути к мирным переговорам

Евросоюз не может прекратить риторику противостояния с Россией, поскольку противоположная позиция означала бы признание собственных стратегических ошибок, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что сотрудничество с РФ принесло бы Европе больше пользы, чем вреда, однако этому, в том числе, мешают структуры ЕС, которые наживаются на конфликте.

Как напомнил парламентарий, единичные голоса в защиту сотрудничества с Россией звучали и до этого, чаще всего из Венгрии и Словакии. Дело в том, что эти страны зависят от поставок российских энергоносителей.

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Однако, по словам, Журавлева, это не останавливало Германию, когда она шла на обострение после потери статуса некогда самой сильной экономики ЕС. По оценке депутата, смена еврочиновников на более лояльных к России, и будет означать перемену отношения Европы.

Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, Испания, Венгрия и Словакия хотят получать топливо из России, но могут нарваться на многочисленные штрафы, поэтому вынуждены отказываться от него.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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