В Госдуме указали на препятствия Евросоюза на пути к мирным переговорам
Евросоюз не может прекратить риторику противостояния с Россией, поскольку противоположная позиция означала бы признание собственных стратегических ошибок, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что сотрудничество с РФ принесло бы Европе больше пользы, чем вреда, однако этому, в том числе, мешают структуры ЕС, которые наживаются на конфликте.
Как напомнил парламентарий, единичные голоса в защиту сотрудничества с Россией звучали и до этого, чаще всего из Венгрии и Словакии. Дело в том, что эти страны зависят от поставок российских энергоносителей.
Однако, по словам, Журавлева, это не останавливало Германию, когда она шла на обострение после потери статуса некогда самой сильной экономики ЕС. По оценке депутата, смена еврочиновников на более лояльных к России, и будет означать перемену отношения Европы.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, Испания, Венгрия и Словакия хотят получать топливо из России, но могут нарваться на многочисленные штрафы, поэтому вынуждены отказываться от него.
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