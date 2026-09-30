Евросоюз не может прекратить риторику противостояния с Россией, поскольку противоположная позиция означала бы признание собственных стратегических ошибок, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что сотрудничество с РФ принесло бы Европе больше пользы, чем вреда, однако этому, в том числе, мешают структуры ЕС, которые наживаются на конфликте.

Как напомнил парламентарий, единичные голоса в защиту сотрудничества с Россией звучали и до этого, чаще всего из Венгрии и Словакии. Дело в том, что эти страны зависят от поставок российских энергоносителей.